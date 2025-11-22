iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La sbarra distrutta e l’auto ferma sui binari: è questa la scena che ieri, giovedì 21 novembre, ha creato allarme lungo la sede ferroviaria, dove una ragazza del comprensorio è rimasta bloccata mentre attraversava il passaggio a livello alle 17,35.

Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe rimasta con la vettura immobilizzata tra le barriere abbassate. Per liberarsi, non avendo altre vie d’uscita, ha inserito la retromarcia e ha abbattuto una delle sbarre, riuscendo così a spostare l’auto e a mettersi in sicurezza. L’episodio ha richiesto un intervento rapido delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Castiglione, che hanno garantito la sicurezza dell’area e gestito la viabilità. In supporto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale di Venegono Superiore e Vedano Olona, impegnate nei rilievi e nella messa in sicurezza del passaggio a livello.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire la rimozione dei detriti e la verifica degli impianti. I tecnici hanno concluso il ripristino alle 19,10, permettendo la riattivazione del traffico dei treni.

