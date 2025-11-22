Città

SARONNO – La mostra sugli internati militari saronnesi, inaugurata lo scorso 1 novembre, ha visto una ampia presenza di cittadini alla inaugurazione e una frequentazione attenta e numerosa che è proseguita per tutti i giorni della apertura.

La mostra, come altre precedenti iniziative del gruppo familiari degli Imi Saronnesi, con la collaborazione dell’archivio comunale, dell’Anpi, della società Storica saronnese, aveva l’obiettivo di proseguire l’impegno di sensibilizzazione sul tema, sottaciuto per decenni: quello della realtà degli Internati militari italiani, uomini che non avendo aderito alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, hanno subito l’internamento nei campi di prigionia ad opera dei nazisti e dei fascisti.

L’inaugurazione, con la sapiente regia di Patrizia Renoldi, archivista del’archivio comunale, iniziata con la presentazione di Agostino Legnani, in rappresentanza del gruppo Familiari Imi, dopo un discreto ma convinto intervento del Sindaco Ilaria Pagani, ha visto l’introduzione storica di Stefano Banfi.

L’alternarsi di letture di lettere e poesie da parte dell’attrice Domitilla Colombo e momenti musicali del cantautore Lorenzo Bertocchini, accompagnato al saxofono dal conosciutissimo Charlie Yelverton, già saronnese di adozione, con brani di Lennon, Cat Stevens, Bob Dylan e dello stesso Bertocchini, ha creato tra i presenti un clima di sintonia emotiva e di condivisione.

Toccante l’esecuzione della canzone di D’Anzi “Nostalgia de Milan”, con la voce di Galliano Gioacchini, in un perfetto milanese, a ricordo di un giovane soldato condannato a morte nel lager, che aveva voluto sentirla, cantata dai suoi compagni di prigionia.

Per dare rilievo all’ottantesimo della Liberazione il progetto di mostra si è orientato a ricostruire le storie personali di Imi saronnesi che sono rimasti vittime nei lager e degli Imi saronnesi che sono tornati, alle loro condizioni al momento del ritorno alle loro case ed alla vita “normale”, evidenziando l’impegno e la solidarietà della cittadinanza saronnese per la loro accoglienza e il sostegno economico – sociale.

La mostra documentale, frutto di mesi di studio, confronto e ricerca negli archivi familiari, comunale, di privati e di associazioni, è stata l’opportunità per portare alla luce fatti, attività, nomi ed esperienze del dopo liberazione e ha permesso di fare memoria di eventi drammatici ed anche del senso di appartenenza alla comunità locale, della disponibilità di enti e soprattutto di gente comune che si è impegnata, sia pur in un momento difficile per tutti, a pensare a chi più aveva bisogno.

La ricerca durata mesi di lavoro ha permesso di raccogliere documentazione e selezionarla con l’obiettivo specifico di portarla alla conoscenza della cittadinanza con la costruzione di una esposizione che organizzasse la tematica nella sua complessità.

Il percorso della mostra si è così strutturato in tre sezioni:

Inquadramento storico: dall’8 settembre 1943 alla liberazione;

Il ritorno degli Imi nel contesto locale, il ruolo del Cnl, il ruolo delle associazioni e privati (interventi delle parrocchie, comitato donne, croce rossa italiana, ruolo dei medici condotti, iniziative spontanee);

storie di chi è tornato e di chi no: schede personali con documenti originali e fotografie.

Oltre 40 pannelli e 6 bacheche declinavano un discorso fatto di documenti originali, fotografie, lettere, libri autografi, disegni, oggetti che richiedevano l’osservazione e la lettura attenta, stimolata dalla ordinata esposizine e dal contenuto denso di significati e coinvolgente. A creare l’ambiente hanno contribuito un plastico di lager, opera di Maurizio Aldi, un rustico pagliericcio, frutto della operosa fantasia di Gigi Biffi, presidente della Pro Loco.

Durante la settimana di esposizione si sono alternate oltre 700 persone: studenti, persone di fascia d’età diverse, familiari Imi e storici locali. Il riscontro da parte dei visitatori è stato molto positivo, sono state fatte visite guidate che hanno suscitato partecipazione e curiosità a cui va aggiunta, dai messaggi lasciati sugli spazi messi a disposizione, una risposta emotiva ed un interesse storico sugli eventi trattati e misconosciuti.

A chiudere la visita alla mostra era poi possibile assistere alla proiezione di video interviste a due Imi saronnesi, realizzate dal canale PierodaSaronno, il cui operatore Mauro Busnelli ha garantito la registrazione e la messa in rete del percorso della mostra e della mattinata della inaugurazione.

“A Piero Vellini – così commentano gli organizzatori – fondatore e anima del Canale PierodaSaronno, del quale apprendiamo in queste ore la mai abbastanza dolorosa perdita, va tutto il nostro ricordo di simpatia per la sua umanità e la ricooscenza per la grande disponibilità con la quale ci ha accompagnato in questi anni”.

