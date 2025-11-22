Solaro

SOLARO – Nei giorni scorsi nell’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea all’ex Polveriera, si è svolta la serata «Incontriamo un gregge», un appuntamento dedicato a spiegare come comportarsi quando si incontrano greggi in transumanza e, soprattutto, i cani da pastore e da guardiania che li proteggono. Un tema sempre più attuale per chi frequenta i sentieri e le aree verdi del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Uda Solaro Bau del Comune di Solaro in collaborazione con il Parco, ha visto gli interventi della veterinaria Luisella Cattaneo e dell’educatrice cinofila Charlotte Wehrlin, che hanno illustrato come avvicinarsi a un gregge in sicurezza: mantenere la calma, rispettare le distanze, tenere il proprio cane al guinzaglio e interpretare i segnali dei cani da guardiania, impegnati a difendere il bestiame.

La serata ha offerto consigli pratici per evitare comportamenti rischiosi, utili tanto agli escursionisti quanto agli animali al lavoro.

L’incontro si inserisce nel progetto dedicato alla transumanza del Parco, attivo dal 2023, che valorizza il ruolo dei pastori come presidio ambientale. Recenti studi – tra cui quello di Stefano D’Adda e Niccolò Mapelli – mostrano come nella pianura lombarda le greggi pratichino una “transumanza breve”, spostandosi per otto-nove mesi all’anno tra zone pedemontane e planiziali.

Fra gli obiettivi: conservazione degli habitat, ricostruzione dei corridoi ecologici tra montagna e pianura e sviluppo di accordi PES (Pagamenti di Servizi Ecosistemici) per riconoscere l’importanza ambientale della pastorizia.

(foto: alcune delle relatrici dell’evento)

19112025