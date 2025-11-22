Comasco

TURATE – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 di “Studenti con le stellette”, il progetto di formazione civica in stile militare promosso dall’Associazione Nazionale Studenti con le Stellette e patrocinato dal Comune di Turate. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di 3′, 4′ e 5′ superiore e rappresenta un’esperienza unica di orientamento, crescita personale e lavoro di squadra.

Il corso – giunto all’XI edizione, intitolata “Libertà” – si terrà dal 23 al 30 agosto 2026, per un’intera settimana di attività in formula “impegno-vacanza”. I giovani partecipanti indosseranno la divisa, parteciperanno a lezioni, esercitazioni e momenti formativi che richiamano la disciplina e i valori della vita militare, adattati però ad un contesto educativo e formativo.

Il programma comprende attività di orientamento personale, esercitazioni di gruppo, formazione civica, momenti dedicati alla gestione delle emergenze, lezioni sulla Costituzione e sul ruolo delle istituzioni, oltre a esercizi fisici e attività all’aria aperta. L’obiettivo è favorire senso di responsabilità, spirito di squadra, autonomia e capacità di affrontare le difficoltà.

Sul volantino ufficiale sono riportati anche i canali di contatto utili per informazioni e iscrizioni: è possibile rivolgersi alla segreteria dell’associazione tramite e-mail [email protected], al numero 031.4153471 (attivo h24), oppure consultare il sito e i profili social del progetto (studenticonlestellette.it, Instagram, Facebook e TikTok).

Per i giovani turatesi e non solo, si tratta di un’occasione per vivere un’esperienza intensa e formativa durante la pausa estiva, in un contesto sicuro e guidato da personale qualificato. Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati.

22112025