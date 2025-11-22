iltra2

VEDANO OLONA – È iniziata oggi, sabato 22 novembre, la 17′ Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), che fino al 30 novembre coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni ed enti locali in un grande lavoro di sensibilizzazione dedicato quest’anno ai Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il tema scelto per l’edizione 2025 – “Accendi il valore, spegni lo spreco” – invita a riflettere sul valore nascosto negli oggetti elettronici di uso quotidiano e sull’importanza di ridurre gli sprechi attraverso riuso, riparazione e riciclo. Un messaggio che il Comune di Vedano Olona, in collaborazione con la Green School e l’Istituto comprensivo “Silvio Pellico”, ha scelto di rilanciare con una iniziativa concreta rivolta a tutta la cittadinanza.

Conferimento straordinario dei Raee alla piattaforma Coinger

Per tutta la durata della Serr, i cittadini potranno conferire rifiuti elettrici ed elettronici presso la piattaforma Coinger di via Boschina, nella zona industriale di Vedano Olona, seguendo gli orari di apertura riportati anche nel volantino realizzato dal Comune.

Gli orari per il conferimento sono:

Lunedì: 14 – 18

Mercoledì: 8 – 12

Giovedì: 8 – 12 e 14 – 18

Venerdì: 14 – 18

Sabato: 8 – 11.45 e 14 – 17.45

Domenica: 9 – 11.45

Sono conferibili piccoli e grandi elettrodomestici, computer, tablet, cellulari, monitor, televisori, lampadine, apparecchi audio, ferri da stiro, macchine fotografiche e ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica ormai inutilizzabile.

Un’occasione per riflettere (e agire)

“Accendere il valore” significa riconoscere che i RAEE contengono materiali preziosi — metalli, componenti riciclabili, parti riutilizzabili — e che una corretta gestione permette di diminuire l’impatto ambientale, ridurre la produzione di rifiuti e recuperare risorse.

La SERR è perciò anche un percorso educativo, che a Vedano Olona coinvolge la scuola, grazie al lavoro del progetto Green School, e invita l’intera comunità a compiere scelte quotidiane più responsabili.

L’impegno del Comune

L’amministrazione vedanese ribadisce la propria volontà di sostenere iniziative che promuovano comportamenti virtuosi e una maggiore consapevolezza ambientale. La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta un momento importante per ricordare quanto ciascun cittadino possa contribuire, con gesti semplici, al rispetto dell’ambiente.

L’appello è chiaro: ridurre, riutilizzare, riciclare – e in particolare, in questi giorni, gestire in modo corretto i RAEE, spesso dimenticati nei cassetti o smaltiti impropriamente.

