Volley

UBOLDO – Derby conquistato e corsa in classifica che continua. La Prima divisione femminile della Pallavolo Caronno ha vinto ieri sera sul campo dell’Uboldo, imponendosi con un convincente 3-1 al termine di una partita solida e ben gestita. Le gialloblù di coach Menegari hanno mostrato ordine, concentrazione e un gioco efficace, frutto – sottolinea la società – del lavoro svolto durante la settimana insieme allo staff tecnico. Pochi errori, grande attenzione nei momenti decisivi e una buona capacità di risposta alle iniziative avversarie hanno permesso alle caronnesi di portare a casa tre punti pienamente meritati.

Si è trattato di un successo importante anche sul piano emotivo, arrivato in una sfida sentita come il derby locale, e che conferma il buon momento della squadra in questa fase di campionato.

La Pallavolo Caronno saluta così un’altra serata decisamente positiva e che fa ben sperare anche in prospettiva: “Complimenti alle ragazze – il messaggio della società caronnese – e forza Caronno!”

(foto: un momento della sfida)

22112025