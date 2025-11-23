Basket Dr2, la Robur Saronno oggi sul parquet per difendere il primato
23 Novembre 2025
0
SARONNO – Trasferta domenicale della Robur Saronno al Pala Bertelli di San Giorgio su Legnano per la serie maschile Dr2 di basket. Coach Leva ed i suoi ragazzi incontreranno Csg Busto Garolfo per continuare la corsa di testa nel girone F Lombardia.
Dopo la rincorsona delle ultime settimane e sei vittorie consecutive, i roburini dovranno mantenere ancora una volta altissima la concentrazione per portare a casa punti che, a dispetto della classifica, saranno tutt’altro che facili da conquistare. Tante le insidie del match, a partire dal corretto approccio per indirizzare subito la partita. Palla a due fissata alle 18.
(foto: la Robur Saronno versione Dr2 è pronta a questa nuova sfida)
