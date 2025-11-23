Calcio

GERENZANO / TRADATE – Nel girone B di Prima categoria oggi, 11′ giornata, la sconfitta esterna della Gerenzanese, 2-0 cointro il Cucciago. La formazione di Gerenzano in classifica resta tranquilla, anche se – con 17 punti all’attivo – adesso esce dalla zona playoff. Al comando della graduatoria c’p l’Atletico Schiaffino che veleggia primo in solitaria a quota 29 punti.

Nel girone A vittoria esterna del Tradate Abbiate, 2-0 contro la compagine del France Sport: i tradatesi sono a metà classifica. Mattatore dell’incontro è stato Rossoni, autore di una doppietta dunque decisamente pesante per l’esito conclusivo del match.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Tradate Abbiate: l’esultanza per un gol di alcuni giocatori della formazione tradatese)

23112025