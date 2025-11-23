Sport

AROSIO – Match clou per la Cogliatese che per l’undicesima giornata di campionato incrocia il Monnet Xenia, avanti un punto in classifica rispetto ai biancoazzurri.

Le condizioni del terreno di gioco non favoriscono di certo un gioco spumeggiante per entrambe le formazioni che comunque riescono a imbastire azioni più o meno pericolose. La gara cambia alla mezz’ora, la squadra di Biemmi ottiene un calcio di rigore, discusso dai padroni di casa. Banfi si incarica della battuta e con freddezza non fallisce, 0-1. Carica alla riscossa lo Xenia che va vicina al pari con una bella combinazione conclusa da una botta di mancino di Galotta, bravo e attento Ortolan coi guantoni a respingere in tuffo. Al 40’, ecco il raddoppio dei biancoazzurri, su un corner ben battuto dalla sinistra è di nuovo Banfi a liberarsi egregiamente e a impattare di testa non lasciando scampo a Colotta, 0-2 e quinta marcatura in campionato per il centravanti classe ‘96.

Nella ripresa il rettangolo verde peggiora ulteriormente e la Cogliatese riesce a gestire alla grande senza correre mai rischi eccessivi. Ci sono anche un paio di grosse occasioni per il tris, prima con Donghi che su un ottimo cross di Rose riesce solo a spizzare di testa senza riuscire a indirizzare verso lo specchio, poi con Ventrella che riesce a superare il portiere con un rasoterra mancino ma si vede negare la gioia del gol da un salvataggio in prossimità della linea di porta. Triplice fischio, la Cogliatese vince per 2-0.

Secondo successo in fila per i biancoazzurri che tornano così a respirare. La classifica è cortissima, con un filotto si puó tornare nelle zone altissime. Ora la squadra è in fiducia e deve cavalcare l’onda, settimana prossima si gioca in casa contro il Palazzolo Milanese attualmente terzo nella graduatoria.

Monnet Xenia – Cogliatese : 0-2

XENIA : Colotta, Ricci, Beraldo, Galli, Fulgido, Corti, Di Caterina, Cristello, Oberto, Longoni M., Galotta. A disposizione : Vigano, Villa, Longoni G., Nespoli, Consonni, Gueye, Tentori, Taormina. All. Capobianco

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Cuzzolin, Pastore, Pivato, Borghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Sanfilippo, Avella, Belotti, Cappelletti, Corona, Murari, Pascale G., Pascale K., Ventrella. All. Biemmi

Marcatori : 30’ e 40’ pt Banfi