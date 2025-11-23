Calcio

CERRO MAGGIORE – Domenica positiva per la Frazione calcistica Dal Pozzo che si mette nelle scia delle migliori, nel girone R di Seconda categoria, vincendo in trasferta 3-1 (doppietta di Maggiore e gol di Barone) sul campo della Virtus Cantalupo.

Successo anche per i saronnesi dell’Amor sportiva in casa (coi gol di Aloardi, Benincasa e Pilato) 3-2 contro il San Luigi Pogliano mentre sempre in casa la Pro Juventute di Uboldo ha perso 2-1 contro l’Ardor Bollate; agli uboldesi non è bastato il gol di Rimoldi.

Risultati

11′ giornata: Amor sportiva-San Luigi Pogliano 3-2, Robur Legnano-Legnanese 3-0, Virtus Cantalupo-Dal Pozzo 1-3, Osaf-Oratorio Lainate Ragazzi 2-1, Pro Juventute-Ardor Bollate 1-2, Union Oratori Castellanza-Oratorio Passirana 0-0, Victor Rho-Mazzo 80 4-0, Pro Novate-Orpas 1-2.

Classifica

Orpas 25 punti, Robur 23, Legnanese 21, Pro Novate 20, Oratorio Lainate 19, Victor Rho 18, Dal Pozzo 17, Ardor Bollate e Amor sportiva 15, Osaf 14, Mazzo 80 13, Union Oratori Castellanza 12, Pro Juventute 11, Virtus Cantalupo 9, San Luigi Pogliano 5, Oratorio Passirana 3.

(foto da Facebook: esultanza giocatori Dal Pozzo coi propri tifoi a Cantalupo)

23112025