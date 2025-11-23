Calcio

CISLAGO – Una vittoria dal sapore speciale quella conquistata dal Cistellum, capace di ribaltare l’Olgiate per 2-1 nel finale e di conquistare il primo posto in classifica. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla punizione di Pribeagu al 45′, rete che certifica una frazione giocata meglio dagli olgiatesi. Nella ripresa il Cistellum cresce, ma la gara sembra complicarsi dopo l’espulsione di Rimoldi per proteste in seguito a un episodio in area in cui i padroni di casa chiedevano un calcio di rigore.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di casa trova la forza per una rimonta incredibile nel recupero: al 47′ Simone firma l’1-1 su azione da calcio d’angolo, mentre un minuto più tardi, sempre sugli sviluppi di un corner, Iacovelli sigla il definitivo 2-1 che fa esplodere il pubblico. Tre punti pesantissimi e vetta della classifica conquistata al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Cistellum-Olginate 2-1

Marcatori: pt: 45′ Pribeagu (O); st: 47′ Simone (C), 48′ Iacovelli (C).

Risultati

11′ giornata: Amici dello sport-Azalee Gallarate 2-2, Angerese-Lonate Pozzolo 1-0, Borsanese-Arsaghese 2-0, Busto 81-Samarate 1-2, Cistellum-Olgiate 2-1, Jeraghese-Torino club 3-2, Mercallo-Ardor 1-0, San Marco-Sommese 2-1.

Classifica

Cistellum e San Marco 22 punti, Sommese 20, Olgiate e Mercallo 19, Samarate 18, Torino club 17, Angerese 16, Jeraghese e Busto 81 15, Arsaghese 14, Borsanese 11, Amici dello sport 10, Ardor 8, Azalee 6, Lonate Pozzolo 2.

(foto archivio)

