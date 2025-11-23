Calcio

PREGNANA MILANESE- È arrivata finalmente la vittoria che l’Equipe Garibaldi cercava con insistenza: gli ospiti hanno superato la Pregnanese per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto: decisiva la doppietta di Alcivar. Nonostante la difficoltà del campo e l’impegno degli avversari, hanno mostrato carattere e determinazione, riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica e per il morale del gruppo.

La gara è stata equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni da gol e di mettere in difficoltà le difese avversarie. L’Equipe Garibaldi ha saputo gestire bene i momenti chiave della partita, mantenendo compattezza e concentrazione anche quando la Pregnanese è riuscita a rendersi pericolosa.

Il successo di oggi rappresenta un momento importante per il team, che finalmente vede premiati gli sforzi e la continuità del lavoro settimanale. Tre punti che possono dare nuova fiducia e slancio per le prossime sfide, con la squadra pronta a confermare quanto di buono visto in campo e a crescere ulteriormente.

Un risultato che viene accolto con entusiasmo dai tifosi, desiderosi di vedere l’Equipe Garibaldi tornare a essere protagonista nel girone. La vittoria odierna non solo regala punti, ma soprattutto consolida l’idea di un gruppo capace di lottare e di ottenere risultati con determinazione e spirito di squadra.