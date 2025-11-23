Calcio

LAZZATE – Sembra non avere mai fine la spirale verso il fondo dell’Ardor Lazzate, protagonista di un avvio di stagione davvero negativo. Oggi pomeriggio ancora una sconfitta, stavolta in casa contro la Vergiatese, 1-2. Apre le marcature per gli ospiti Bregasi al 20′ con raddoppio al 33′ su calcio di rigore trasformato da Dervishi. Per i locali gol di Panatti al 46′ del primo tempo.

Ardor Lazzate-Vergiatese 1-2

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Pasqual, Guanziroli, Soldi, Mira, Priola, Galimberti, Di Giuliomaria, Citterio, Panatti, Cazzaniga. A disposizione Zanforlin, Reale, Lokumu, Mariou, Spitaleri, Zermo, Buzzetti, Grillo, Rapone. All. Ghidelli.

VERGIATESE: Ferrari, Mazzucchelli, Grippo, Oldrini, Giamberini, Settimo, Macchi, Dervishi, Picozzi, Bregasi, Caluschi. A disposizione Barbuti, Orlando, Cesari, Crispino, Diana, Lodi, Gallazzi, Merraio, Basso Serati. All. Tomasoni.

Arbitro: Galimi di Milano (Longoni di Seregno e Piccolini della sezione Lomellina).

Risultati

13′ giornata: Arconatese-Vis Nova Giussano 2-1, Fbc Saronno-Vigevano 3-0, Legnano-Rhodense 2-1, Magenta-Mariano 1-0, Solbiatese-Lentatese 1-0, Ardor Lazzate-Vergiatese 1-2, Besnatese-Sedriano 3-0, Altabrianza-Caronnese 3-3, posticipo tardo pomeriggio Arcellasco-Sestese, alle 18.

Classifica

Arconatese 35 punti, Solbiatese 24, Fbc Saronno e Caronnese 22, Besnatese 20, Vergiatese 19, Legnano 18, Mariano e Rhodense 17, Vis Nova Giussano, Sedriano, Magenta e Lentatese 16, Arcellasco 13, Altabrianza 12, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

