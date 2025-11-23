Calcio

TAVERNERIO – Si gioca la tredicesima giornata di campionato in Eccellenza e la Caronnese di mister Michele Ferri è impegnata in trasferta a Tavernerio contro la formazione locale allenata da mister Ivan Stincone. Giornata invernale, soleggiata ma fredda, campo sintetico di piccole dimensioni ma in ottime condizioni. Alle 15,30, agli ordini di Liberio Fundarotto da Trapani, inizia il match.

La cronaca – Caronnese subito in avanti al 2’ con Colombo che controlla palla e dal limite calcia di poco sopra la traversa della squadra di casa.

Due minuti dopo Sala viene atterrato in area da Vaghi: per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri Pinotti realizza e porta in vantaggio l’Altabrianza Tavernerio (1-0). All’8’ su un’indeciaone difensiva in area rossoblu Sala ne approfitta, recupera palla e con un tiro rasoterrra raddoppia: 2-0. Al 12’ Rossi da 30 metri ci prova con un bel diagonale che sfiora il palo. Al 16’ a seguito di una lunga punizione di Terrini si presenta sul secondo palo Vaghi che aggancia di testa ed insacca accorciando le distanze: 2-1. Un minuto dopo rossoblu in attacco: prima Colombo impegna il portiere avversario alla respinta, poi Terrini al tiro costringe un difensore alla messa in angolo. Al 21’ su calcio d’angolo si presenta Malvestio che dal limite al volo tira centrale sicuro costringendo Perniola alla difficile respinta. Al 25’ Sala da 20 metri calcia imbeccando in pieno la traversa della Caronnese. Al 42’ gli uomini di Ferri raddoppiano con Ghibellini, autore di una prestigiosa rovesciata aerea a pochi metri dalla porta che spiazza tutto e tutti: 2-2. Un minuto dopo Terrini da fuori area impegna il portiere di casa alla respinta a terra.

Inizia la ripresa. Al 12’ su calcio d’angolo di Di Quinzio s’inserisce Malvestio che di tacco sfiora il palo esterno. Al 14’ Colombo controlla palla e crossa al centro dove Ghibellini realizza la sua doppietta personale gonfiando la rete e ribaltando il risultato: 2-3. Al 24’ Barlocco, palla al piede, scende in fascia e va al tiro rasoterra pareggiando i conti: 3-3. Al 30’ Signorello calcia sicuro e Vergani respinge sulla traversa. Al 44’ Malvestio a centro area aggancia di testa un cross di Ghibellini ma la palla esce di poco.

Altabrianza-Caronnese 3-3

ALTA BRIANZA TAVERNERIO: Perniola, Brescia, Barlocco, Signorello (41′ st Ciapparelli), Galimberti (15′ st Pedrabissi), Ambrosini, Invernizzi, Isacco, Pinotti (1′ st Citterio), Sala, Liserani. A disposizione: Braga, Ballabio, Scalzo, Bravo Alzamora, Giannoni, Galimberti. All. Ivan Stincone

CARONNESE: Vergani, Cerreto (26′ st Bugno), Vaghi, Galletti, Dilernia, Terrini, Di Quinzio, Malvestio, Rossi (34′ st Savino), Colombo, Ghibellini.. A disposizione: Colombo, Sorrentino, Tumino, Dugo, Cappi, Signorile, Corno. All. Michele Ferri

Arbitro: Fundarotto di Trapani (Orsogna di Milano e Fittipaldi di Monza).

Marcatori: 4′ pt Pinotti (A; rig.), 8′ pt Sala (A), 16′ pt Vaghi (C), 42′ pt e 14′ st Ghibellini (C), 24′ st Barlocco (A).