Calcio Eccellenza, Tricarico bis a Saronno: la diretta contro il Vigevano
23 Novembre 2025
SARONNO- Dopo la sconfitta esterna contro la Vergiatese e l’esonero di Tibaldo, il Saronno torna in campo affidandosi nuovamente a Danilo Tricarico. Il tecnico, al suo ritorno sulla panchina biancoceleste, cercherà subito di dare una scossa al gioco della squadra, già dalla sfida odierna contro il Vigevano, attualmente penultimo in classifica. Partita che rappresenta un importante snodo nella stagione degli amaretti, per capire la reazione della squadra al cambio in panchina.
Le due formazioni scenderanno in campo alle 14.30 al Gianetti di Saronno e come sempre, sarà possibile seguire l’incontro tramite la nostra diretta play-by-play, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni principali.
