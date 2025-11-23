Calcio

Danilo Tricarico torna sulla panchina degli Amaretti e debutta nel migliore dei modi, guidando la squadra a una netta vittoria per 3-0 contro un Vigevano troppo disattento nella fase difensiva.

Nel primo tempo partono forte i biancocelesti: lancio lungo per Vassallo che prova la conclusione, Menegaldo respinge, ma sulla ribattuta Ruschena è il più rapido e porta in vantaggio il Saronno. Il Vigevano però resta in partita e la prima vera occasione capita sui piedi di Moltini, che approfitta di un errore di Alvitrez e tenta uno scavetto dalla trequarti: il pallone, però, termina alto. Alla mezz’ora il Saronno trova il raddoppio con Cocuzza, che inventa calcio e serve un’imbucata perfetta ancora per Ruschena, bravo a firmare la doppietta personale.

Nella ripresa i padroni di casa devono fare i conti con un doppio infortunio: prima Todesco, poi Lorusso sono costretti a lasciare il campo, e il Vigevano prova ad approfittarne. Gli ospiti spostano il baricentro nella metà campo avversaria e al 52′ sfiorano la rete con Ferulli che conclude a lato davanti a Norrito. All’ora di gioco sul cronometro, arriva un episodio chiave: Lofoco trattiene ingenuamente l’attaccante avversario da ultimo uomo e viene espulso dal direttore di gara, lasciando il Saronno in inferiorità numerica. Gli ospiti attaccano, ma faticano a concludere e al 73′ Norrito mette una pezza su una palla vagante nell’area piccola e salva il risultato. Nel finale Arioli colpisce una traversa che nega la gioia del gol al Vigevano. Nei minuti di recupero, però, è la squadra di Tricarico a chiuderla: Vaglio crossa in area per Vassallo, che di testa firma il tris definitivo.

Sale così a 22 punti il Saronno, mentre il Vigevano rimane fermo a 10, in penultima posizione.

Fbc Saronno-Vigevano 3-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco (1’ st Norrito); Lofoco, Viganò, Lorusso (5’ st Moretti); Alletto, De Vincenzi, Alvitrez (1’ st Lazzaro), Ruschena; Benedetti (14’ st Vaglio), Cocuzza (43’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Hasanaj, Favilla, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

VIGEVANO (4-1-3-2): Menegaldo; Mauri (1’ st Limiroli), Della Volpe (14’ st Lombardo), Granziera, Xhani; Varallo; Ferulli, Migliavacca (12’ st Terrani), Moltini; Colombo (32’ st Roscigno), Arioli. A disposizione Domeneghetti, Renelli, Facchini, Alla Tanoh, Ceka. All. Cataldo.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Buratti di Busto Arsizio e Porfiri di Milano).

Marcatori: 13’ pt e 31’ pt Ruschena (S), 50’ st Vassallo (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-1 Vigevano. Ammoniti Todesco, Granziera, De Vincenzi, Varallo, Moltini, Lombardo. Espulso al 21’ st Lofoco per fallo da ultimo uomo. Recupero 3-6.