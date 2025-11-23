Calcio

CERIANO LAGHETTO- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, il Ceriano Laghetto centra un successo di carattere e rimonta il Luino chiudendo 3-1: i padroni di casa trovano la reazione giusta dopo lo svantaggio iniziale firmato da Pavia e ribaltano con la doppietta di Schiavo e la rete di Bozzolan. Tre punti che valgono fiducia e classifica.

Giornata amara per l’Universal Solaro, battuto 2-0 a Accademia Inveruno: gli ospiti non riescono a reagire alle reti di Adami e Paoluzzi, e pagano una prova opaca lontano da casa. Un passo falso che obbliga il Solaro a ritrovare ritmo e concretezza nelle prossime uscite.

Sorride ancora l’Aurora Cantalupo, che espugna il campo dell’Accademia BMV per 1-0 grazie al guizzo di Bianchi: una vittoria importante per confermarsi nelle posizioni alte della classifica e mantenere la marcia positiva.

Lo S.C. United pareggia 1-1 contro il Vighignolo in una partita vivace: i rossoblù subiscono il vantaggio ospite con El Fiki, ma trovano il pari al 47’ st con Musazzi, portando a casa un punto che muove comunque la graduatoria.

Promozione – Girone C – Risultati

Accademia Inveruno-Universal Solaro 2-0 Reti: 20′ pt Adami, 35′ st Paoluzzi

Canegrate-Ispra 1-0 Reti: 44′ st D’Aversa

Ceriano Laghetto-Luino 3-1 Reti: 34′ pt Pavia (L), 16′, 19′ st Schiavo (C), 42′ st Bozzolan (C)

Gavirate-Gallarate 2-2 Reti: 5′ pt Guarda (Gl), 18′ pt Catizone (Gl), 16′ st Spada (Gv), 51′ st Mastromatteo (Gv)

Morazzone-Acc. Vittuone 1-0 Reti: 17′ st Zani

S.C. United-Vighignolo 1-1 Reti: 6′ pt El Fiki (V), 47′ st Musazzi (U)

Verbano-Castanese 1-1 Reti: 35′ st Rig. Ruggeri (C), 42′ st Garbin (V)

Accademia BMV-Aurora Cantalupo 0-1 Reti: 34′ pt Bianchi