Calcio serie D: Varesina ancora al tappeto. Rossoblù in crisi di risultati
23 Novembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – La tredicesima giornata di serie D non porta nessuna svolta alla Varesina, che a Venegono Superiore incassa un’altra sconfitta: 0-1 contro la Virtus Ciseranobergamo, rete decisiva al 32 della ripresa firmata Ferro. Un ko pesante, soprattutto perché conferma l’andamento complicato della stagione dei rossoblù, fermi a quota 10 punti e incapaci finora di trovare continuità. Una squadra che lotta, crea, ma al momento non riesce a invertire la rotta.
Il turno, invece, registra movimenti importanti in testa alla classifica. Il Chievo Verona mantiene il primato vincendo di misura sul campo della Vogherese, restando a +2 sulla Folgore Caratese, a sua volta vittoriosa di corto muso contro lo Scanzorosciate. Cade in casa il Brusaporto, superato dal Caldiero Terme, e perde così la vetta. Successo prestigioso del Villa Valle, che batte il Milan Futuro con un gol di Perrotti, per i tifosi giallorossi “il Genio”: un nome che, trent’anni dopo l’originale, fa sempre effetto quando condanna il Milan. Vittorie esterne di peso anche per Casatese Merate (a Castellanza), Oltrepò (a Grumello del Monte) e Leon (a Pavia).
Di seguito tutti i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata.
Risultati e marcatori, 13′ giornata
Brusaporto–Caldiero Terme 0-1
Rete: 40 st Zerbato.
Castellanzese–Casatese Merate 1-2
Reti: 11 pt Gningue (CM), 16 st Rusconi (C), 48 st Goffi (CM).
Folgore Caratese–Scanzorosciate 1-0
Rete: 15 st rig. Tremolada.
Nuova Sondrio–Breno 2-2
Reti: 5 pt rig. Castelli (B), 15 pt Vasil (S), 38 pt Teixeira (S), 23 st Bigolin (B).
Pavia–Leon 1-2
Reti: 16 st Bonseri (L), 35 st Perna (P), 40 st Bonseri (L).
Real Calepina–Oltrepò 1-2
Reti: 30 pt Zappa (RC), 9 st Franceschinis (O), 40 st Franceschinis (O).
Varesina–Virtus Ciseranobergamo 0-1
Rete: 32 st Ferro.
Villa Valle–Milan Futuro 2-1
Reti: 6 pt Ravasi (VV), 11 st Ibrahimovic (M), 39 st Perrotti (VV).
Vogherese–Chievo Verona 0-1
Rete: 46 st Steffé.
Classifica
Chievo Verona 29, Folgore Caratese 27, Brusaporto 26, Casatese Merate 24, Villa Valle 20, Caldiero Terme 19, Leon 18, Oltrepò (-1) 18, Castellanzese 17, Milan Futuro 17, Virtus Ciseranobergamo 17, Breno 15, Real Calepina 13, Scanzorosciate 12, Vogherese 11, Varesina 10, Pavia 10, Sondrio 5.
23112025