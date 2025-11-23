Saronnese

GERENZANO – Sabato 29 novembre alle 15.30 al Parco degli Aironi di via Inglesina 51 si terrà la cerimonia dedicata alle bambine e ai bambini nati nel 2024, un appuntamento inserito nella tradizionale “Giornata dell’albero”. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Ardea Onlus, prevede la messa a dimora di una pianta di tiglio selvatico, simbolo di accoglienza e continuità. Il riferimento è alla citazione di Lucy Larcom: “Chi pianta un albero, pianta una speranza”, che accompagna l’invito rivolto alle famiglie.

Durante la cerimonia verrà posizionata nel terreno una targa dedicata ai nuovi nati del 2024 e sarà consegnata ai piccoli una pergamena ricordo. In questi giorni le famiglie stanno ricevendo a casa l’invito formale all’incontro, pensato in particolare per genitori e parenti dei nuovi concittadini.

L’attività è gratuita e rientra nel progetto Ambienti@moci 2025. La cerimonia si svolgerà anche in caso di maltempo.

(foto archivio: una veduta del Parco aironi di via Inglesina, alla periferia di Gerenzano)

