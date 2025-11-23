Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 22 novembre, si segnalano la polemica sul compenso del custode del cimitero di Saronno, un curioso episodio con capre protagoniste sul Malpensa Express, e una serie di incidenti che hanno coinvolto diverse località del territorio. Attenzione anche agli autovelox mobili e alle iniziative in ricordo delle vittime di femminicidio.

Charlotte Matteini ha interrogato il Comune di Saronno in merito al bando per il custode del cimitero, sollevando dubbi sulla mancata previsione di un compenso; il video del suo intervento ha rapidamente conquistato attenzione sui social.

Un gruppo di capre ha bloccato il Malpensa Express causando ritardi e costi imprevisti, ricaduti anche sul comune di Uboldo che si è ritrovato coinvolto nelle spese.

Nella giornata si sono verificati quattro incidenti in poche ore: feriti a Caronno Pertusella, sulla A9, a turate e a castiglione olona, con interventi di soccorso e disagi alla circolazione.

La Polizia Stradale ha segnalato la presenza di autovelox mobili lungo la varesina, sull’autostrada A8 e sulla Pedemontana, invitando gli automobilisti alla massima prudenza.

A Saronno, l’associazione Rete Rosa ha organizzato un momento di riflessione per dare voce ai familiari delle vittime di femminicidio, con l’installazione dell’opera “Pietà per chi resta”.

