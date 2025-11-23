Comasco

LOMAZZO – Avvicinare domanda e offerta di lavoro: questo l’intento del Job day che la provincia di Como, settore lavoro del centro per l’impiego di Appiano Gentile, insieme ad Asci, Orienta ed Energheia, promuove. L’appuntamento è previsto per il 26 novembre in piazza IV Novembre 2 a Lomazzo, dalle 9:30 alle 13, con l’obiettivo di avvicinare aziende e agenzie per il lavoro del territorio per favorire incontri diretti e colloqui dedicati alle posizioni aperte.

Nel corso della mattinata i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con le imprese su profili come operai meccanici ed elettrotecnici, manutentori elettromeccanici, cablatori elettricisti, magazzinieri, addetti al picking e al confezionamento, autisti con patente C, operatori di falegnameria, operai del settore chimico, disegnatori tecnici, banconisti per macelleria e salumeria, addetti ortofrutta, addetti bar, addetti alle vendite, oltre a figure amministrative come addetti all’ufficio acquisti e addetti a paghe e contributi.

Sarà inoltre possibile approfondire i percorsi di mobilità lavorativa con il servizio Eures, conoscere strumenti utili per sviluppare progetti di autoimprenditorialità e ricevere un supporto mirato per migliorare il curriculum grazie alla presenza di consulenti specializzati.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione al link.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09