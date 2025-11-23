Altre news

SARONNO – Domenica 23 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento in serata ma senza piogge previste. Il dato più rilevante riguarda le temperature: la minima scenderà fino a -2°C, con conseguente rischio di formazione di ghiaccio nelle prime ore del mattino e nelle zone più esposte. La massima si fermerà intorno ai 6°C.

I venti risulteranno assenti al mattino e deboli nel pomeriggio, provenienti dai quadranti nordorientali. L’assenza di precipitazioni, unita alle basse temperature notturne, favorisce condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio al suolo, in particolare su strade secondarie, marciapiedi e aree poco esposte al sole. Per la giornata odierna è stata infatti diramata un’allerta meteo per rischio ghiaccio.

A livello regionale, secondo il commento del previsore di 3B meteo, l’alta pressione presente sulla Lombardia è insidiata da infiltrazioni umide in arrivo dalla sera, che porteranno un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, specie sulle pianure. Tuttavia, le precipitazioni resteranno assenti. Le condizioni risulteranno simili a quelle di Saronno anche su Milano e hinterland, mentre sulle Prealpi il cielo resterà più stabile e sereno fino a sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

