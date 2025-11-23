Calcio

SARONNO – Nella odierna giornata calcistica, in Eccellenza per il Fbc Saronno torna uno storico avversario come il Vigevano, mentre in Promozione c’è il big match fra Sc United di Cesate e Vighignolo. Fischio d’inizio alle 14.30.

In serie D, 13′ giornata, a Venegono Superiore c’è Varesina-Virtus Ciserano Bergamo con arbitro Gabriele Zangara di Catanzaro (assistenti Matteo Ventre di Rossano e Giovanni Gigliotti di Cosenza).

In Eccellenza, 13′ giornata, Altabrianza-Caronnese con arbitro Liberio Fundarotto di Trapani (Matteo Orsogna di Milano e Domenico Fittipaldi di Monza), Ardor Lazzate-Vergiatese con arbitro Samuele Galimi di Milano (Nicolò Longoni di Seregno e Alessandro Piccolini della sezione Lomellina), e Fbc Saronno-Vigevano con arbitro Damiano Carrubba di Brescia (Federico Buratti di Busto Arsizio e Pierandrea Porfiri di Milano).

Nelle categorie inferiori si è arrivati alla 11′ giornata. In Promozione nel girone B Luciano Manara-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Mapelli di Lecco (Leonaro Carozza di Lecco e Islamane Ouhda di Sondrio), nel girone C Accademia Bmv-Aurora con arbitro Davide Vecchi di Seregno (Saverio Lavenuta di Varese e Andrea Brasca di Seregno), Accademia Inveruno-Universal Solaro con arbitro Federico Cairo di Milano (Stefano Campanile di Milano e Silvia Tarantini di Milano), Ceriano Laghetto-Luino con arbitro Marco Mennillo di Monza (Ruhuò Rahaman di Varese e Francesco Pullara di Varese), Sc United-Vighignolo con arbitro Mattia Sirani di Chiari (Davide Guglielmini di Saronno e Danylo Rusnak di Saronno).

Sempre per l’11 giornata in Prima categoria girone A France sport-Tradate Abbiate con arbitro Luca Mondini di Busto Arsizio; nel girone B Cucciago-Gerenzanese con arbitro Omar Jemuh di Treviglio. In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-San Luigi Pogliano con arbitro Alessio Rignanese di Legnano, Pro Juventute-Ardor Bollate con arbitro Giorgio Albano di Legnano e Virtus Cantalupo-Frazione calcistica Dal Pozzo con arbitro Giuseppe Simeone di Busto Arsizio. Nel girone S Cgds Misinto-Varedo con arbitro Manuel Pablo Lopez di Seregno e Monnet Xenia-Cogliatese con arbitro Thomas Petrillo di Seregno.

In Terza categoria Pregnanese-Equipe Garibaldi con arbitro Lorenzo Bianchi di Saronno e Virtus Sedriano-Airoldi Origgio con arbitro Nicolò Lo Gaglio di Legnano.

23112025