Cronaca

SARONNO – Una rissa improvvisa, bottiglie lanciate e un papà saronnese che si è ritrovato in mezzo a una scena violenta. In attesa della ricostruzione ufficiale, a raccontare quanto avvenuto sabato 22 novembre poco dopo l’una in piazza Cadorna, davanti alla stazione ferroviaria, è la testimonianza di un papà che ha ricostruito i fatti parlando di due gruppi di stranieri che hanno iniziato a discutere in mezzo alla strada.

Erano a pochi metri dallo stop di piazza Cadorna, sulla sede stradale, e tutto è partito da un diverbio tra due piccoli gruppi. In pochi minuti la situazione è degenerata: circa una decina di persone si sono affrontate a colpi di spintoni e urla, fino al lancio di diverse bottiglie di vetro che si sono infrante sulla strada e sul marciapiede. Il papà racconta: “All’inizio sembrava una discussione come tante, poi ho sentito le urla e ho visto le bottiglie volare”. E ancora: “Sono rimasto senza parole per la velocità con cui la situazione è degenerata e per la violenza raggiunta”.

Immediate le chiamate di allarme di alcuni presenti e dei residenti richiamati alle finestre dalle urla. Sono arrivati sul posto carabinieri, un’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. È stata proprio quest’ultima a soccorrere e a portare all’ospedale di Saronno il ferito, un 32enne che inizialmente è stato dato in codice rosso. Per lui si parlava di una ferita d’arma da taglio.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e identificando i partecipanti alla rissa. Sul tavolo anche la verifica dell’eventuale uso di un’arma bianca.

