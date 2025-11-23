Sport

SARONNO – Medaglia d’oro al merito sportivo per la saronnese Chiara Zaffaroni, la campionessa saronnese ventiseienne di apnea, che ha per sette volte conquistato il titolo mondiale per le specialità 4×50 e 8×50.

L’importante riconoscimento è giunto nella giornata del 10 novembre: nella cornice del municipio di Varese, il Coni le ha consegnato la medaglia d’oro al merito sportivo. Il premio arriva in chiusura di un anno davvero intenso per la sportiva saronnese: lo scorso ottobre ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’università Statale di Milano con una tesi dedicata proprio alla disciplina sportiva a cui ha dedicato la sua vita e che l’ha portata ad essere tra i migliori al mondo. Tra i prossimi progetti dell’atleta l’apertura di una scuola di apnea, che si terrebbe nella struttura di Varedo, dove lei stessa si allena da anni.

Classe 1999, Chiara Zaffaroni ha iniziato a dedicarsi all’apnea quando aveva solo 12 anni: uno sport poco conosciuto che ha presto scatenato in lei una profonda passione. Dal 2022 rappresenta la Nazionale italiana. Nel 2023 ha ricevuto la benemerenza cittadina saronnese, la Ciocchina, conferita dall’amministrazione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09