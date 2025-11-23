Città

SARONNO – In occasione dei 25 anni della Società Storica Saronnese, ieri in Villa Gianetti si è tenuto un incontro con l’architetto e docente del Politecnico di Milano Amedeo Bellini per ridiscutere del futuro di Palazzo Visconti, uno dei temi più discussi negli ultimi anni a Saronno visto il degrado e l’abbandono che ha avvolto l’edificio storico. Tra i presenti anche la sindaca Ilaria Pagani e l’assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio.

Ad aprire l’incontro è il presidente della Società Storica Saronnese Giuseppe Nigro: “Il Palazzo Visconti rappresenta un pezzo di storia e di identità della nostra città per questo motivo va preservato. Nel 2021 abbiamo fatto studiare ed ipotizzare al professor Bellini le strade per il restauro ma, una volta consegnato all’amministrazione precedente, lo studio è stato congelato, oggi siamo qui per provare a ripartire”.

Successivamente, ha preso parola l’architetto Amedeo Bellini, autore dello studio eseguito quattro anni fa: “Una memoria come quella di Palazzo Visconti può sopravvivere solo se la città la sente propria ma al momento Saronno non ha acquisito l’edificio come propria memoria. La prima volta che sono stato qui per discuterne era circa 18 anni fa e da allora non è stato fatto nulla”. Continua il professore: “Nonostante i danni, la salvezza tecnica del palazzo è ancora fattibile ma occorre stendere un piano di restauro di circa 25 milioni di euro e completarlo in 15 anni, dunque, il lavoro dell’amministrazione attuale è quello di iniziare un lavoro che verrà finito da amministrazioni future”.

Durante l’incontro si è parlato, inoltre, delle possibili destinazioni d’uso di Palazzo Visconti come spazi di rappresentanza del comune, cinema all’aperto, piccole biblioteche e sedi per le associazioni cittadine. Si è negato, invece, un utilizzo ad alta resa economica come alberghi di lusso e, visti motivi ambientali per la preservazioni delle opere, musei.