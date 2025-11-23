Eventi

SARONNO – È sempre più vicina la 24esima mostra-concorso presepi, evento promosso da Avis comunale Saronno con il patrocinio della città di Saronno. La manifestazione, che ogni anno richiama decine di partecipanti e visitatori, si conferma come un momento di incontro e condivisione capace di coniugare la creatività con i valori del volontariato.

Nel corso delle passate edizioni, la mostra ha saputo trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di idee, dove tradizione e innovazione convivono. Dai presepi realizzati con materiali naturali o di riciclo, a quelli tecnologici o ispirati ai temi dell’attualità, ogni opera racconta una storia, un frammento di umanità e di speranza.

Le iscrizioni sono libere e gratuite e resteranno aperte fino al 14 dicembre. Possono partecipare tutti: famiglie, singoli cittadini, gruppi parrocchiali, scuole e associazioni. Nessun limite di età o di esperienza: l’unico requisito richiesto è la voglia di condividere la propria interpretazione del presepe, simbolo universale di pace e rinascita.

Le creazioni verranno esposte nella sede Avis di via Marconi 5, in un percorso aperto al pubblico che consentirà ai visitatori di ammirare i lavori e votare quelli più originali. La partecipazione è da sempre gratuita e inclusiva, segno dell’impegno di Avis nel promuovere una cittadinanza attiva e solidale. La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 24 gennaio alle 16, nel salone della sede Avis.

Per iscriversi o ricevere il bando di partecipazione, è possibile rivolgersi alla segreteria Avis in via Marconi 5, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 11 alle 12. Informazioni e contatti: tel. 02 9621071, e-mail [email protected], sito web www.avissaronno.it

(foto d’archivio)

