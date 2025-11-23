Città

SARONNO – Marciapiedi sconnessi, odori molesti, aree abbandonate, trasporti insufficienti. È il quadro che i residenti della zona Sud hanno condiviso venerdì 7 novembre all’oratorio Regina Pacis, dove si è svolto un incontro partecipato e molto concreto. L’appuntamento ha richiamato cittadini di Cascina Colombara, viale Lombardia, via Piave e delle traverse, uniti dal desiderio di riprendere in mano la vita del quartiere e ricostruire una comunità più sicura e vivibile.

Nel confronto sono emerse diverse criticità. La sicurezza resta la preoccupazione principale: la zona della stazione Sud, via Don Luigi Sturzo, via Torres e Cascina Colombara vengono descritte come aree fragili, segnate da episodi di microcriminalità, bivacchi, danneggiamenti a veicoli e presenze sospette nei boschetti. I cittadini chiedono più controlli e un’illuminazione pubblica adeguata, oltre alla sistemazione della segnaletica e dei marciapiedi.

Un capitolo a parte riguarda l’inquinamento olfattivo e acustico. I residenti hanno ricordato le numerose segnalazioni presentate negli anni. Il condominio di via Torres ha deliberato l’invio di una pec al Comune per sollecitare nuovi interventi. La richiesta è chiara: controlli ambientali più costanti e misure efficaci contro odori e rumori che rendono ancora meno attrattiva la zona.

Preoccupa anche il degrado delle aree di proprietà delle Ferrovie Nord, terreni oggi in abbandono che alimentano insicurezza. I partecipanti hanno chiesto bonifiche, manutenzione e un coordinamento stabile con l’amministrazione comunale.

Sul fronte dei trasporti si segnalano bus troppo radi e difficoltà nelle fermate, soprattutto in via Torres, dove le auto parcheggiate vicino alla curva spesso impediscono il passaggio dei mezzi. Tra le proposte, aumentare le corse nelle fasce più frequentate e valutare l’utilizzo di mezzi più piccoli.

Non sono mancati anche spunti positivi: la volontà di rilanciare le feste di quartiere, come quella di Cascina Colombara e di San Carlo, e di creare canali di comunicazione condivisi, da Instagram ai gruppi Whatsapp, per segnalare problemi e restare aggiornati. I presenti hanno concluso l’incontro con l’impegno a coinvolgere il Comune nel prossimo appuntamento, con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra cittadini e istituzioni.

Chi desidera aderire alle iniziative può seguire la pagina Instagram “zona_saronno_sud” o lasciare il proprio contatto al numero 3420940963, per essere inserito nel gruppo Whatsapp dedicato

