TRADATE – Da oggi e nei prossimi giorni una nuova settimana densa di appuntamenti culturali in città, con un calendario che accompagnerà i tradatesi fino alla fine del mese. Teatro degli incontri saranno la biblioteca Frera, Villa Truffini, il cinema Paolo Grassi, le chiese cittadine e il Parco didattico dei Ronchi.

Oggi, domenica 23 novembre la giornata si apre alla biblioteca Frera, alle 10, con le letture per i bambini da 0 a 3 anni nell’ambito della Settimana nazionale Nati per Leggere. Nel pomeriggio, alle 15, la Sala Efonioca della Frera ospita la proiezione del film in lingua spagnola “El amor siempre pasea por donde no lo ves”, promossa dall’associazione Dentro l’Arte. In serata, alle 21, la chiesa di San Nazaro farà da cornice al concerto pre-natalizio dell’associazione S. Nazaro e Celso.

Lunedì 24 novembre spazio alla divulgazione scientifica con il Gruppo Astronomico Tradatese: al cinema Grassi, alle 21, il pubblico potrà assistere all’incontro “The Martian, il sopravvissuto”.

Martedì 25 novembre la città celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con una serata speciale a Villa Truffini (ore 20.30): l’incontro “Faro sempre acceso per dire no alla violenza sulle donne”, organizzato dall’associazione Donna Oggi, culminerà con una fiaccolata.

Mercoledì 26 novembre tornano le letture per i più piccoli: alle 16.30, in biblioteca Frera di via Zara, appuntamento dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni con l’iniziativa curata da Silvia e Pietro.

Giovedì 27 novembre il cinema Paolo Grassi di via Bianchi propone alle 21 uno dei titoli più attesi della rassegna Il Quinto Elemento: “Springsteen – Liberami dal nulla”, film statunitense del 2025 diretto da Scott Cooper.

Venerdì 28 novembre, alle 16, la sala conferenze della Frera ospita l’inaugurazione della mostra “Uno lo inventa come riesce”, progetto di biblioteconomia creativa firmato dalla cooperativa sociale L’Arca e visitabile fino al 28 dicembre.

Il weekend si apre sabato 29 novembre con la replica pomeridiana, alle 15, del film in lingua spagnola alla Frera. In serata, alle 21, Villa Truffini di corso Bernacchi accoglierà il concerto conclusivo della 24′ stagione musicale dell’Orchestra Filarmonica Europea, promosso dall’associazione Più che Suono.

Domenica 30 novembre, dalle 14.30, il Parco didattico scientifico di via ai Ronchi sarà aperto al pubblico con le attività dell’Ecoplanetario curate dal Parco Pineta. La giornata si chiuderà nuovamente in musica: alle 21, alla chiesa di San Nazaro, secondo concerto dell’associazione S. Nazaro e Celso.

Completa il quadro la pista di pattinaggio in piazza Mazzini, aperta ogni giorno fino al 25 gennaio 2026, diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi del periodo invernale a Tradate.

