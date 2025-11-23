VEDANO OLONA – Alla scuola dell’infanzia Redaelli–Cortellezzi di via Roma si è svolto l’altro giorno un momento particolarmente significativo, vissuto nei giorni scorsi nell’ambito dell’iniziativa “Vivi la scuola con noi” e della tradizionale Festa degli alberi. L’Amministrazione comunale ha diffuso alcune immagini dell’evento, che ha coinvolto bambini, insegnanti e famiglie in una mattinata dedicata alla natura, alla scoperta e alla creatività.

I piccoli alunni hanno preso parte a giochi, attività manuali e momenti educativi pensati per avvicinarli al mondo dell’ambiente, con un’attenzione speciale al valore degli alberi e al rispetto del territorio. La scuola ha trasformato la quotidianità in un’occasione di festa e di crescita, sottolineando ancora una volta quanto l’educazione alla cura del mondo circostante sia un tassello importante del percorso formativo.

Un ruolo fondamentale, come evidenziato dal Comune, è stato quello delle maestre: con professionalità, dolcezza e capacità di coinvolgere i bambini, hanno guidato le attività e reso l’esperienza significativa per tutti. Piccoli momenti che diventano ricordi, semi di consapevolezza e sensibilità destinati a crescere insieme ai più piccoli.