Volley

MONDOVI’ – I gialloblu della Ets Rossella Caronno tornano sabato sera dalla trasferta in Piemonte con una vittoria netta e pesantissima portando a casa 3 punti importanti per il morale e la classifica contro il fanalino di coda Mondovì

. Dopo la sconfitta interna della scorsa settimana, il coach Gervasoni aveva chiesto una prova di carattere e la squadra ha risposto con una buona prestazione. Prossimo impegno un vero e proprio scontro al vertice. I caronnesi affronteranno in casa la forte Mozzate, che attualmente occupa la prima posizione in classifica.

Vbc Mondovi-Ets-Rossella 0-3

(24-26/22-25/18-25)

Si è giocato per la settima giornata della serie B di volley maschile. Il Miretti team Limbiate in trasferta ha perso 3-0 contro i Diavoli rosa a Brugherio (25-18, 26-19 e 26-17) mentre la Pallavolo Saronno ha perso 3-1 in trasferta a Mozzate contro il Res volley (23-25, 27-25, 25-23 e 25-23) in una partita comunque molt combattuta.

In classifica prima la Res di Mozzate con 18 punti, seguono Garlasco e Ciriè a 16 e Caronno con Malnate a quota 15. Saronno ha 12 punti e Limbiate è penultima con 3.

(foto: Rossella Caronno vincente a Mondovì)

23112025