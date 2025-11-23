Volley serie B, brilla solo la Rossella Caronno. Saronno e Limbiate sconfitte
23 Novembre 2025
MONDOVI’ – I gialloblu della Ets Rossella Caronno tornano sabato sera dalla trasferta in Piemonte con una vittoria netta e pesantissima portando a casa 3 punti importanti per il morale e la classifica contro il fanalino di coda Mondovì
Vbc Mondovi-Ets-Rossella 0-3
(24-26/22-25/18-25)
Si è giocato per la settima giornata della serie B di volley maschile. Il Miretti team Limbiate in trasferta ha perso 3-0 contro i Diavoli rosa a Brugherio (25-18, 26-19 e 26-17) mentre la Pallavolo Saronno ha perso 3-1 in trasferta a Mozzate contro il Res volley (23-25, 27-25, 25-23 e 25-23) in una partita comunque molt combattuta.
In classifica prima la Res di Mozzate con 18 punti, seguono Garlasco e Ciriè a 16 e Caronno con Malnate a quota 15. Saronno ha 12 punti e Limbiate è penultima con 3.
(foto: Rossella Caronno vincente a Mondovì)
