iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune ha ufficialmente convocato la prossima seduta del consiglio comunale, che si terrà mercoledì 26 novembre 2025 con inizio alle 20.45, nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo in via Marconi 1. L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare.

La seduta prevede un ordine del giorno articolato, che affronterà alcuni temi centrali per la vita amministrativa del borgo. Si partirà con l’approvazione dei verbali della precedente riunione consiliare del 22 settembre, passaggio formale ma necessario per procedere con i lavori.

A seguire, spazio alla variazione al bilancio di previsione 2025/2027, proposta in applicazione dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000: un aggiornamento che permetterà all’amministrazione di adeguare le previsioni economiche in base alle necessità emerse negli ultimi mesi.

Il terzo punto all’ordine del giorno prevede la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come previsto dal d.lgs. 201/2022. Si tratta della ricognizione periodica al 31 dicembre 2024, un momento di verifica importante sulla qualità e l’efficienza dei servizi erogati sul territorio.

Infine, sarà discusso e sottoposto all’approvazione il nuovo Regolamento comunale per la concessione del patrocinio, dei contributi e dei vantaggi economici. Un atto destinato a definire con chiarezza criteri, modalità e requisiti per le realtà che chiedono un sostegno al Comune.

La convocazione, firmata dal sindaco Giancarlo Frigeri lo scorso 20 novembre 2025, rappresenta un appuntamento rilevante per conoscere da vicino l’attività amministrativa e le decisioni che riguardano la comunità.

Tutti i cittadini sono invitati ad assistere.

24112025