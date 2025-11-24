Città

SARONNO – Sandali modellati in diretta, una storia di riscatto artigiano e un messaggio rivolto ai giovani: l’intervento di Maximiliano Maiorino alla nona puntata di “Tu sì que vales” ha portato in prima serata il volto di un mestiere antico, che continua a parlare al presente grazie alla creatività e alla forza dei social. Con quasi 400mila follower su Instagram, conosciuto come il “calzolaio Max”, Maiorino è oggi uno dei volti più riconoscibili dell’artigianato digitale. E non è un nome qualunque per Saronno: negli anni scorsi ha ricevuto anche la civica benemerenza del comune di Saronno.

Il cuore della sua performance è stato l’invito rivolto alle nuove generazioni a non vedere l’artigianato come un ripiego. Lo ha ribadito anche sul palco, davanti ai giudici Rudi Zerbi, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, mentre realizzava un paio di sandali su misura per Sabrina Ferilli. L’attrice, inizialmente convinta che fosse uno scherzo, ha accettato solo dopo aver capito la vera natura dell’esibizione, scherzando sul proprio piede: “Non è proprio un piedino da Cenerentola, il mio, è più una pinna” ha detto tra le risate dello studio.

Mentre tagliava e modellava il cuoio, Maiorino ha raccontato il suo percorso, fatto di tentativi e cambi di direzione: ha lavorato come muratore, commesso e venditore porta a porta prima di tornare al mestiere di famiglia. La svolta è arrivata nel momento più difficile. “Mio padre mi ha insegnato tutti i segreti del mestiere, eppure non sfondavo. Sono arrivato ad avere 35 euro sul conto corrente e due negozi che non funzionavano. Ma il mio lavoro mi piaceva e così mi sono detto: hanno tutti il telefonino in tasca e allora perché non farsi conoscere con i social? Da allora sono riuscito a conquistare una grande notorietà e mi arrivano scarpe da riparare da tutta Italia”.

Sul palco ha spiegato la sua missione con parole dirette: “Secondo me, sono qua stasera a Tu sì che vales per dire ai ragazzi che fare l’artigiano non è un ripiego o un lavoro più moderno, ma secondo me è un’opportunità incredibile che in questo momento va accolta, perché veramente ti dà un sacco di soddisfazione, sia a livello sociale, che economica, che familiare. Tu puoi imparare un sacco di cose da chi è davanti ed è la cosa più bella che è, la cosa che mi appassiona” .

La consegna dei sandali alla Ferilli ha chiuso una performance che ha unito tradizione, manualità e racconto personale, trasformando un gesto artigiano in un messaggio di speranza e coraggio per chi sogna un futuro costruito con le proprie mani.

