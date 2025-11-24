Città

SARONNO – “Nel fine settimana del 22 e 23 novembre, mentre in tutta Italia si celebra la Festa degli Alberi con iniziative dedicate alla piantumazione, anche Saronno ha partecipato all’iniziativa con la messa a dimora di una nuova pianticella nel parco De Rocchi. Un gesto simbolico che vuole rappresentare un segnale positivo per la tutela del verde urbano.

Tuttavia, proprio nelle stesse giornate, in un altro parco cittadino si è proceduto all’abbattimento di diversi alberi. Le immagini diffuse da alcuni residenti mostrano un intervento che ha sollevato perplessità e discussioni”

Inizia così la nota del Movimento 5 stelle che esprime “una dura critica all’amministrazione comunale per l’inopportuno e diseducativo tempismo dell’intervento”.

“Comprendiamo la necessità di abbattere piante realmente pericolose per l’incolumità pubblica – sostiene il M5S – ma farlo proprio nei giorni dedicati alla Festa degli Alberi trasmette un messaggio incoerente, soprattutto a bambini e famiglie che frequentano quel parco. L’area interessata si trova infatti di fronte alla scuola primaria “Damiano Chiesa” nel quartiere Cassina Ferrara, dove sono presenti strutture utilizzate quotidianamente dagli alunni per giocare all’uscita da scuola.

Un intervento di tale portata avrebbe potuto essere programmato in un altro periodo, evitando la sovrapposizione con una ricorrenza che punta a sensibilizzare sul valore del patrimonio arboreo.

Il verde urbano di Saronno è già fortemente compromesso da anni di cementificazione e questi episodi contribuiscono ad alimentare la sfiducia dei cittadini nelle politiche ambientali dell’amministrazione, anche se è prevedibile che si tratti di un intervento programmato per ragioni di sicurezza.

Chiediamo ora maggiore trasparenza e una programmazione più attenta, affinché la gestione del verde pubblico sia coerente con i principi di educazione ambientale”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09