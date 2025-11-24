news

Friipak, il nuovo marketplace digitale gestito da Pickupabox s.r.l., annuncia il lancio della sua piattaforma innovativa per la gestione dei buoni pallet, rivoluzionando il settore della supply chain con un approccio semplice, tracciabile e sostenibile.

Addio ai buoni pallet cartacei: digitalizzazione totale

Con la digitalizzazione dei titoli di credito legati agli imballi industriali, Friipak consente l’emissione, lo scambio e la consultazione in tempo reale dei buoni pallet, eliminando la gestione manuale e supportando una comunicazione fluida tra produttori, retailer, operatori logistici e trasportatori. Un marketplace regolamentato, trasparente e tracciabile

Tutte le fasi, dall’emissione alla ricezione dei buoni pallet, vengono registrate elettronicamente in una piattaforma sicura e conforme alla normativa vigente. La tracciabilità è garantita e consultabile in tempo reale, offrendo controllo e affidabilità per tutte le parti coinvolte. Vantaggi operativi concreti per ogni business

• Maggiore efficienza operativa: Friipak automatizza la gestione dei pallet, riducendo tempi e costi operativi con grande impatto per ogni fase logistica.

• Conformità normativa: grazie a registrazioni protette e sicure, le aziende possono operare in piena conformità alle disposizioni vigenti.

• Sostenibilità ambientale: il sistema promuove il riutilizzo dei pallet, contribuendo alla riduzione dell’impatto ecologico.

• Semplicità d’uso: l’interfaccia intuitiva garantisce una gestione rapida ed immediata delle operazioni.

• Scalabilità: perfetta per aziende di qualsiasi dimensione, la soluzione cresce con il business. A chi si rivolge Friipak

La soluzione è pensata per più categorie del comparto logistico e distributivo:

• aziende produttrici, retailer del canale GD e GDO, produttori e commercianti di pallet, operatori logistici e trasportatori.

Friipak offre loro uno strumento versatile e potente per semplificare e velocizzare la gestione dei saldi dei pallet all’interno della supply chain.

Friipak sta già raccogliendo le prime adesioni alla piattaforma



Tra le aziende che hanno deciso di adottare la piattaforma c’è Logistica Uno, che ha scelto Friipak per la gestione digitale dei pallet Epal.

L’obiettivo condiviso è massimizzare l’utilità dei pallet riducendo sprechi e dispersioni, rendendo i processi più tracciabili, sicuri e sostenibili.

“Insieme per una gestione del pallet Epal più sostenibile” sintetizza l’impegno della partnership e il valore concreto di un approccio digitale e innovativo alla supply chain.

Chi sta dietro il progetto

Friipak è un marchio registrato e sviluppato da Pickupabox s.r.l., con sede a Torino. Il progetto è sostenuto da un forte know-how nel settore e una visione orientata alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Perché è il momento giusto per adottarlo

L’industria logistica richiede ormai soluzioni digitali per gestire al meglio le proprie operazioni e rispondere a esigenze normative, ambientali ed economiche. Friipak risponde a queste sfide con un approccio semplice, efficiente e rispettoso dell’ambiente — tutto in pochi click.

Il lancio avviene con la possibilità per le aziende interessate di richiedere una demo gratuita, per scoprire concretamente i vantaggi della piattaforma e testarne le funzionalità.

Per informazioni e contatti:

• Email: [email protected]

• Telefono: +39 338 214 6610