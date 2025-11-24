Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Un normale controllo del territorio ha portato i carabinieri a denunciare quattro uomini rumeni, già noti alle forze dell’ordine, trovati con argenteria e numerose bottiglie di liquori all’interno della loro auto di grossa cilindrata. È successo nei giorni scorsi a Lentate.

I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento degli occupanti – di età compresa tra i 19 e i 39 anni – e hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. All’interno dell’abitacolo sono spuntati oggetti di valore e alcolici in quantità, materiale per il quale i quattro non hanno saputo fornire alcuna spiegazione credibile sulla provenienza. Considerata la natura sospetta del carico, verosimilmente frutto di furti in abitazioni o sottratto da esercizi commerciali, tutto il materiale è stato sequestrato. Pur non essendo stata accertata la flagranza del furto, i quattro uomini sono stati denunciati alla Procura di Monza con l’accusa di ricettazione.

Le indagini proseguono, con l’obiettivo di individuare i legittimi proprietari della presunta refurtiva e chiarire l’origine degli oggetti ritrovati.

