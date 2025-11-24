Altre news

SARONNO – Lunedì 24 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con deboli precipitazioni nelle ore mattutine, seguite da una temporanea tregua nel pomeriggio. Tuttavia, nuove piogge di debole intensità sono attese in serata, con un accumulo complessivo stimato di circa 3 mm. Le temperature resteranno contenute, con una massima attesa di 5°C e una minima di 2°C. I venti soffieranno debolmente: al mattino da Sudest, nel pomeriggio da Ovest-Sudovest. Non sono previste allerte meteo per la giornata odierna.

Il contesto atmosferico è legato alla presenza di una circolazione depressionaria che abbraccia l’intera Lombardia, portando instabilità diffusa. Le condizioni meteo rimarranno dunque grigie e umide anche nelle prossime ore.

A livello regionale, la Lombardia presenta un quadro simile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge diffuse, in particolare sulle pianure e sulle zone prealpine. In serata si prevedono rovesci e locali temporali soprattutto nei settori orientali e prealpini, mentre le Alpi faranno registrare nevicate deboli in intensificazione notturna.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

