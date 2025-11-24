Cronaca

UBOLDO – Tanti giovani, tra i 250 e 300, hanno invaso nella notte tra sabato e domenica l’area industriale dismessa dell’ex Lazzaroni, dove è stato organizzato un rave. La musica, proseguita fino all’alba, è risuonata per ore nell’intera zona industriale, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio.

Fin dalle 22.30 si sono visti gruppi di ragazzi raggiungere l’area a piedi lungo la statale, dando vita a un via vai continuo che è proseguito dopo l’alba, quando il raduno si è sciolto verso le 7.30. Una presenza che ha creato più di qualche momento di incertezza per chi transitava in auto, costretto a fare attenzione ai partecipanti che camminavano ai margini della carreggiata.

Nonostante la musica ad alto volume e la folla, la notte è comunque trascorsa senza incidenti né interventi da parte delle forze dell’ordine. Solo qualche segnalazione di disagio per il traffico rallentato e per i gruppi in cammino lungo la strada al mattino soprattutto verso la stazione di Saronno e le aree di sosta.

Un anno fa lo stabile era già stato occupato per un evento analogo che aveva ottenuto la stessa massiccia partecipazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09