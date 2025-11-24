Eventi

SARONNO – Martedì 25 novembre, alle 20.30, l’aula magna dell’Itis “Giulio Riva” di Saronno (via Carso 10) ospiterà un convegno sull’importanza dell’istruzione tecnica nel territorio saronnese.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Confindustria Varese e l’amministrazione comunale di Saronno, vedrà la partecipazione di docenti specializzati e rappresentanti di aziende locali. Durante l’incontro saranno illustrate le novità più significative del settore, tra cui le opportunità offerte dagli Its (Istituti tecnologici superiori), scuole post-diploma ad alta specializzazione che rilasciano titoli qualificanti dopo un percorso biennale, e il nuovo percorso quadriennale in Elettrotecnica e Robotica, che sarà introdotto all’Itis “Riva” a partire dall’anno scolastico 2026/27.

Negli ultimi anni l’istruzione tecnica ha assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama formativo italiano, offrendo ai giovani strumenti concreti per inserirsi nel mondo del lavoro e nelle nuove tecnologie.

La serata rappresenta un’importante occasione di approfondimento per studenti, famiglie e chiunque sia interessato a conoscere le prospettive formative e professionali offerte dalla scuola tecnica nel territorio saronnese.

(foto d’archivio)

