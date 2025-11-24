Cronaca

SARONNO – Giornata movimentata ieri sulle strade tra Solaro e Saronno, con due interventi dei soccorsi che hanno impegnato ambulanze, carabinieri e personale sanitario di Areu. Il primo episodio è avvenuto a Solaro alle 10.50 in via Carlo Porta, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un ragazzo di 14 anni e un uomo di 85 anni. Considerata la dinamica, inizialmente era scattato un codice rosso, poi rientrato. Sul posto sono intervenuti l’auto-infermieristica e un’ambulanza della Croce viola di Cesate, insieme ai carabinieri della compagnia di Rho. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano: il 14enne in codice giallo, l’anziano in codice verde. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Il secondo incidente è stato registrato a Saronno alle 18.50 in via Roma, dove si è verificato uno scontro tra due auto. Coinvolta una ragazza di 14 anni. L’ambulanza della Croce azzurra Caronno è intervenuta rapidamente, insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno, ma dopo le prime valutazioni sanitarie non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

