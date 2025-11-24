Cronaca

SARONNO – Sono scattate le denunce dopo la violenta rissa avvenuta sabato 22 novembre davanti alla stazione di piazza Cadorna. I carabinieri della compagnia di Saronno, dopo aver raccolto testimonianze e ricostruito i momenti più concitati, hanno identificato due dei protagonisti. Uno di loro è stato accompagnato in caserma subito dopo la rissa, alle prime ore di domenica mattina e dovrà rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, perché trovato con una catena. Per lui scatterà anche la denuncia per rissa. La stessa contestazione riguarderà l’uomo finito al pronto soccorso di Saronno, arrivato comunque in codice verde.

QUI LA TESTIMONIANZA DI UN PAPA’ SARONNESE PRESENTE ALL’INIZIO DELLA RISSA

Secondo gli accertamenti, tutto era iniziato poco dopo l’una allo stop tra via Primo maggio e piazza Cadorna, dove due gruppi di stranieri avevano dato vita a un diverbio sempre più teso. Nel giro di pochi minuti erano volate urla, spintoni e poi diverse bottiglie di vetro, in una scena che aveva costretto i presenti a spostarsi rapidamente. Nel fuggi fuggi generale uno dei coinvolti aveva riportato una ferita, mentre un altro era rimasto sul posto, controllato dai carabinieri e poi portato in caserma.

Sabato notte sono intervenute quattro pattuglie dell’Arma insieme al personale sanitario, che aveva soccorso l’uomo ferito con un arma da taglio. L’intervento dell’ambulanza e dell’auto infermieristica si era chiuso con il trasporto in ospedale e la successiva rivalutazione del codice in verde.

Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla rissa e chiarire la dinamica completa. I carabinieri stanno incrociando testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire ogni fase dell’aggressione.

