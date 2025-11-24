Città

SARONNO – Il tema della sicurezza torna al centro del confronto politico cittadino dopo la diffusione di una nota molto critica da parte della Lega Lombarda. Il documento contiene una serie di valutazioni severe sulla situazione nei punti più sensibili della città, dalla stazione a Saronno Sud. L’obiettivo dichiarato del partito è accendere i riflettori su episodi che, secondo la Lega, si starebbero ripetendo con sempre maggiore frequenza.

La nota inizia con un quadro della situazione: “Il dipartimento sulla sicurezza cittadino della Lega Lombarda denuncia una situazione di sicurezza ormai fuori controllo, dove violenza, degrado e criminalità sono diventati la normalità”. Un’affermazione con cui il partito vuole mettere in evidenza la percezione di una città oggi segnata da comportamenti aggressivi e condizioni di disagio.

Il comunicato richiama diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni nelle aree più esposte. La Lega li riassume così: “Gli ultimi episodi avvenuti in stazione e a Saronno Sud, come aggressioni, bottigliate, risse, bivacchi e traffici continui, confermano che la città vive un’emergenza quotidiana, mentre l’amministrazione resta ferma e incerta”.

La critica si concentra soprattutto sulla gestione delle zone attorno alle stazioni, indicate da tempo dai residenti come aree problematiche.

Nel testo viene poi contestata la risposta dell’amministrazione comunale agli allarmi lanciati dai cittadini: “Da giugno a oggi, nonostante gli allarmi ripetuti dei cittadini, la giunta ha risposto con lentezza, incapace di garantire un presidio costante nei punti più critici”. Secondo la Lega, la mancanza di una presenza strutturata avrebbe contribuito a far peggiorare alcune situazioni già delicate.

Ampio spazio è dedicato al quartiere Saronno Sud, dove, secondo il partito, la situazione sarebbe peggiorata progressivamente. Nel comunicato si legge: “A Saronno Sud la situazione è degenerata: rifiuti, sporcizia e comportamenti illegali sotto gli occhi di tutti. Un quartiere lasciato solo, costretto a mobilitarsi autonomamente perché dal Comune non è arrivata una strategia, né una presenza istituzionale credibile”.

La nota sottolinea come diverse segnalazioni dei residenti siano state accompagnate da richieste di intervento più incisive.

La Lega punta il dito anche contro la stazione centrale, definita nel testo come un’area ancora priva di controlli preventivi: “Anche la zona della stazione centrale continua a rimanere terra di nessuno: gli interventi arrivano solo dopo l’ennesima rissa o aggressione, mai prima”. Un passaggio con cui il partito ribadisce la necessità di azioni regolari e non solo successive ai singoli episodi.

Il documento si conclude con una valutazione complessiva della situazione e un impegno politico precisato con chiarezza: “È evidente che la violenza a Saronno non è più un’eccezione: è diventata la routine quotidiana con cui residenti e pendolari devono fare i conti. Le misure annunciate finora non sono state sufficienti e arrivano troppo tardive”.

E ancora: “La città pretende sicurezza, ordine e decoro. La Lega Lombarda continuerà a vigilare, denunciare e richiedere ogni intervento necessario con il suo nuovo dipartimento per la sicurezza cittadino finché Saronno tornerà ad essere una città sicura e vivibile, non un luogo dove la criminalità è diventata la normalità”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09