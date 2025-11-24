Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una simulazione di emergenza interesserà l’area attorno allo stabilimento Rir Bracco Imaging, in via per Ceriano, nella mattinata di venerdì 28 novembre. L’iniziativa è stata predisposta dalla prefettura di Monza e Brianza per verificare il funzionamento del Piano di emergenza esterna e, in particolare, del sistema di allarme pubblico “It-alert”.

Il test prevede l’invio, intorno alle 9, di un messaggio a tutti i telefoni cellulari presenti nel raggio di circa 3 chilometri dallo stabilimento. L’obiettivo è valutare la capacità del sistema di raggiungere rapidamente la popolazione in caso di necessità.

Il testo della notifica sarà:

“TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST” .

Nel giorno dell’esercitazione, la homepage del sito di It-alert ospiterà il link al questionario che i cittadini sono invitati a compilare per contribuire alla valutazione del servizio.

