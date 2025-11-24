Tutto il calcio locale: mister Tricarico parte bene con l’Fbc Saronno, Caronnese rimontata, Cistellum in vetta, Amor vincente
24 Novembre 2025
SARONNO – Tanti i temi della domenica calcistica locale appena trascorsa. In Eccellenza, con in panchina il nuovo allenatore Danilo Tricarico il Fbc Saronno ha battuto 3-0 il Vigevano, pari rocambolesco per la Caronnese e di nuovo ko l’Ardor Lazzate. In Promozione ko per l’Universal Solaro, nella categoria inferiori spiccano i successi di Cistellum e Frazione calcistica Dal Pozzo.
Serie D
Calcio serie D: Varesina ancora al tappeto. Rossoblù in crisi di risultati
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Tricarico bis: esordio con trionfo, Saronno travolgente con Ruschena e Vassallo
Calcio Eccellenza, Caronnese rimontata in una gara rocambolesca
Promozione
Calcio Promozione, Ceriano si prende i tre punti, Aurora Cantalupo continua a correre; male il Solaro
Le altre categorie
Calcio 2′ cat R: Dal Pozzo corsara, Amor vincente e Pro Juve battuta in casa
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese vince e convince contro lo Xenia
Calcio 3′ cat. A, trionfa l’Equipe Garibaldi: decisiva la doppietta di Alcivar
Calcio Primavera 2, Caronno fa bene al Como: vittoria sulla Sampdoria e di nuovo in vetta
Volley serie B maschile
Volley serie B, brilla solo la Rossella Caronno. Saronno e Limbiate sconfitte
Basket serie B Interregionale maschile
Settima sconfitta consecutiva sabato sera per la Robur Basket Saronno, battuta anche da Oleggio e penultima in classifica.
Basket serie B, settima sconfitta consecutiva per la Robur Saronno (come al solito)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco contro il Vigevano)
24112025