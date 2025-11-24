Calcio

SARONNO – Tanti i temi della domenica calcistica locale appena trascorsa. In Eccellenza, con in panchina il nuovo allenatore Danilo Tricarico il Fbc Saronno ha battuto 3-0 il Vigevano, pari rocambolesco per la Caronnese e di nuovo ko l’Ardor Lazzate. In Promozione ko per l’Universal Solaro, nella categoria inferiori spiccano i successi di Cistellum e Frazione calcistica Dal Pozzo.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Le altre categorie

Volley serie B maschile

Basket serie B Interregionale maschile

Settima sconfitta consecutiva sabato sera per la Robur Basket Saronno, battuta anche da Oleggio e penultima in classifica.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco contro il Vigevano)

24112025