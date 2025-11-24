iltra2

VENEGONO INFERIORE – Nella serata di venerdì 21 novembre si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del progetto Smart di Regione Lombardia. L’iniziativa ha visto la collaborazione delle polizie locali di Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Castiglione Olona, impegnate insieme per rafforzare la sicurezza nei rispettivi comuni.

Il bilancio dell’intervento

Dalle 19 alle 1 tre pattuglie e otto agenti hanno operato in modo coordinato nelle aree più sensibili. La prima fascia oraria, dalle 19 alle 20, è stata dedicata a un posto di controllo lungo la provinciale 233, in zona Busnelli: sono stati verificati undici veicoli e contestato un verbale. Dalle 23 a mezzanotte gli agenti sono tornati a presidiare Venegono Inferiore.

Nel corso della serata è stato effettuato anche un controllo a bordo di un treno proveniente da Varese, con verifica dei passeggeri. Successivamente, intorno alle 23.15, undici persone sono state identificate tra piazza delle Associazioni e il parcheggio sotterraneo.

Alle 0.30 la pattuglia intercomunale ha raggiunto Pianbosco, dove è stato identificato un uomo già noto per reati legati allo spaccio e attualmente detenuto. La tenenza dei carabinieri è stata informata dell’accertamento.

“Proseguiamo il monitoraggio serale del paese” ha rimarcato il sindaco Mattia Premazzi di Venegono Inferiore, ribadendo l’importanza della collaborazione con i comuni vicini per garantire un presidio costante del territorio. L’amministrazione venegonese conferma l’intenzione di proseguire con servizi analoghi nelle prossime settimane.

24112025