Città

SARONNO – Una serata dedicata al crochet è in programma il 27 novembre allo Spazio Giovani in via Benetti 2, dove l’associazione Rete Rosa proporrà un incontro con laboratorio pratico di uncinetto finalizzato alla realizzazione di una rete rosa. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alle attività del 25 novembre, dedicato al contrasto della violenza di genere.

Durante l’appuntamento le partecipanti e i partecipanti saranno guidati nella costruzione manuale della rete, un elemento simbolico che richiama la necessità di creare legami e sostegno reciproco all’interno della comunità.

L’associazione Rete Rosa, attiva nel sostegno alle persone vittime di violenza, ha scelto di proporre un formato laboratoriale per avvicinare il tema in modo semplice e condiviso, favorendo uno spazio di incontro e riflessione. L’evento è aperto alla cittadinanza e non richiede competenze particolari, con l’obiettivo di coinvolgere chiunque desideri partecipare a un gesto simbolico e comunitario.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09