SARONNO – Oggi studenti e studentesse del polo scolastico saronnese riceveranno il “termometro della violenza”, il segnalibro pensato per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i segnali dei comportamenti violenti. Questa mattina l’assessore alle pari opportunità Lucy Sasso ha presentato l’iniziativa nelle scuole, spiegando l’importanza di uno strumento semplice ma immediato, capace di mostrare in modo chiaro quando una relazione sta entrando in una zona di rischio. L’assessore ricorda come il segnalibro sia stato voluto per mettere in mano a ogni studente un riferimento rapido che indichi “cos’è la violenza” e come reagire, ringraziando i Lions per la sponsorizzazione.

QUI LE SLIDE DEL PROGETTO DEL 25 NOVEMBRE DEL COMUNE

Il progetto è promosso dal comune di Saronno e prevede la stampa e la diffusione di 13 mila volantini. Oltre alle scuole, la distribuzione coinvolgerà numerosi punti della città: negozi e attività commerciali grazie alla collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno, oltre ai centri sanitari e ai luoghi considerati sensibili o di maggiore passaggio.

Il “termometro” rientra in un programma più ampio di iniziative realizzato insieme a Rete Rosa con incontri, momenti informativi e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Un percorso pensato per offrire strumenti concreti e per continuare a lavorare sulla prevenzione, partendo dai più giovani e arrivando all’intera comunità.

