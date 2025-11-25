iltra2

BREGNANO – Domenica 23 novembre il coro InCanto ha partecipato alle celebrazioni del Giubileo a Roma, un appuntamento di rilievo che coincide con il ventesimo anniversario della formazione.

La presenza del gruppo in un contesto così importante è stata sottolineata dal Comune come motivo di orgoglio per l’intera comunità. L’amministrazione ha evidenziato la dedizione, la qualità artistica e l’impegno costante del coro, considerati un valore per il paese. Il coro InCanto ha inoltre inviato al sindaco una fotografia come segno di riconoscenza per l’attenzione e il sostegno ricevuti in questi anni, gesto che testimonia il legame costruito nel tempo tra la formazione e la comunità bregnanese.

Dal Comune arrivano le congratulazioni al coro per il traguardo raggiunto e l’augurio di una positiva esperienza romana, con la certezza che continueranno a rappresentare Bregnano con passione e talento.

25112025