Città

SARONNO – Trasporto pubblico urbano ancora disservizi. Ancora proteste. Ancora silenzio invece di risposte. Da qualche settimana i viaggiatori sono alle prese con le corse e le fermate “mancanti”.

L’ultima segnalazione è arrivata il 19 novembre alla casella dell’assessore alla partita Laura De Cristofaro, e in quella dell’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese. A scrivere è stato Andrea Mazzucotelli, portavoce del comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, che ha denunciato un nuovo episodio sulla linea 4, corsa 54. Nella sua mail ha parlato di “recidiva”. Appena salito a bordo, l’autista gli avrebbe chiesto con insistenza la fermata di discesa “probabilmente al fine di accorciare il percorso dell’ultima corsa a fine turno”.

Mazzucotelli ha raccontato di aver ribadito al conducente il proprio diritto a scendere alla fermata prevista e, dopo il rifiuto a collaborare, di essersi visto chiedere il titolo di viaggio in modo “aggressivo”. Una richiesta rivolta “soltanto a me e non agli altri passeggeri”, si legge nella mail. Ha ricordato anche come il percorso pubblicato sui sistemi informatici risulti ancora errato e come questo renda “soggetto all’arbitrio” il tragitto effettivamente svolto. Ha poi segnalato un ulteriore problema: “Il form reclami di Stie non funziona”, complicando così ogni possibilità di segnalare i disservizi in modo regolare.

Alla sua testimonianza si aggiungono, negli ultimi giorni, quelle di diversi cittadini che raccontano difficoltà crescenti su più linee urbane. Molte lamentele riguardano la linea 3 che attraversa la Colombara, indicata da molti come “la linea che spesso non passa”, e nuove criticità vengono segnalate anche sulla linea 4 diretta al Matteotti e sulla linea 5.

Le varie segnalazioni delineano un quadro complesso: corse irregolari, percorrenze variabili e comunicazioni considerate insufficienti. Ad unire tutte le segnalazione la mancanza di risposte a fronte della segnalazione dei disservizi.

