Calcio

LESMO – Impresa in trasferta per la Caronnese Women, che nella sesta giornata del campionato di derie C femminile espugna il campo del Lesmo con un roboante 5-2, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. E pensare che l’inizio era stato da incubo per le rossoblù: dopo appena sei minuti, le padrone di casa conducevano già per 2-0 grazie alle reti di Postiglione e Vicini. Ma la reazione della squadra di Caronno Pertusella è stata veemente e immediata. Al 16’ è Diefenthaeler ad accorciare le distanze con un sinistro potente dopo una triangolazione con Pellegrinelli. Al 27’ arriva il pareggio firmato da Codecà, abile a sfruttare un rimpallo favorevole e a superare il portiere con freddezza. La Caronnese prende in mano il pallino del gioco e sfiora più volte il vantaggio, che arriva nei minuti di recupero del primo tempo: al 47’ è ancora Diefenthaeler, questa volta di testa su corner, a firmare il sorpasso.

Nella ripresa, il Lesmo prova a reagire ma trova sulla sua strada una Schianta in grande giornata, decisiva in almeno tre occasioni. Al 76’ la Caronnese allunga: Barbini recupera palla, serve Diefenthaeler che con un sinistro preciso firma la sua tripletta personale. In pieno recupero, al 93’, è ancora Codecà a chiudere i conti approfittando di un errore difensivo per siglare il definitivo 2-5. Una vittoria pesante per la Caronnese, che dimostra grande carattere e concretezza, rilanciandosi in classifica con una prestazione da incorniciare.

Lesmo-Caronnese 2-5

FC LESMO: Martinelli, Brivio, Caspani, Malachida, Vicini, Postiglione, Galbusera, (46’ Castelli) Ferraro, Bruno, Serio, Tartaglia. A disposizione: Bonfanti, Bonsi, Randazzo Dell Oro, Redaelli, Invernizzi, Castelli, Gatti, Brambilla,

CARONNESE WOMEN: Schianta, De Vivo, (92’ Bufano) Gola, Gino, Diefenthaeler, Manea, Girolamo, (72’ Abati) Marini, (75’ Badiali) Codecà, Pellegrinelli, (88’ Lozza) Barbini. A disposizione: Mazzon, Dubini, Mombelli, Bufano, Badiali, Lozza, Abati,

Arbitro: Sabino Basso Lodi (Rosa di Como e Van Tuan Calini di Legnano).

(foto della Caronnese in trasferta)

25112025